Auto gaat in vlammen op in Lunetten

Driebergenaar Cor Geutjes 70 jaar bij brandweer

14:39 De 90-jarige Cor Geutjes jubileert drie keer: Hij is 90 geworden, vierde zijn 50-jarig huwelijk en was 70 jaar bij de vrijwillige brandweer. Die onthaalde hem in een oude brandweerauto. ,,Ik denk niet dat veel mensen dit allemaal meemaken'', zegt zijn vrouw Margriet Geutjes, die afgelopen weekend zorgde voor een knallend feest.