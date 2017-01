Auto in Lekkanaal geduwd

Duikers van de brandweer hebben, toen de auto eenmaal getraceerd was, gekeken of er nog mensen in zaten, maar er werd niemand meer aangetroffen.



De getuige zag gisteravond rond acht uur dat iemand aan het Schipperspad de auto het water in duwde. Daarop gingen duikers van de brandweer op zoek naar de auto, die ze pas ruim een uur later vonden.



De kentekenplaten zijn daarna meteen aan wal gebracht, de auto is pas vandaag geborgen. Of de auto gestolen is, wordt nog uitgezocht.