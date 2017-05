Auto knalt tegen boom bij Maarssen

Jagers redden acht reekalfjes van wisse dood

25 mei Twintig jagers hebben in weilanden bij Lage Vuursche acht reekalfjes gered van de dood. In deze periode liggen de net geboren dieren in het hoge gras, dat nu wordt gemaaid door de boeren als veevoer. Het gebeurt regelmatig dat reekalfjes worden vermorzeld door de scherpe messen van de maaier.