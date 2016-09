Auto 'ontploft' in Zeist

Rond 02.30 uur schrokken omwonenden wakker van een harde knal. De politie en brandweer werden gealarmeerd voor een autobrand aan de Kwikstraatlaan in Zeist, maar ter plekke werd niets aangetroffen.



Niet veel later wordt bij een garagebedrijf aan de Pijlstaartlaan, een klein stukje verderop, een 'ontplofte' auto gevonden. De onderdelen van het voertuig lagen enkele meters verspreid. De brandweer constateerde vervolgens dat de auto nooit in brand heeft gestaan.



Hoe de schade aan het voertuig dan wel is ontstaan, is onbekend. De politie doet onderzoek.