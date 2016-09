Auto slaat over de kop op A27 bij Rijnsweerd

Bussemaker trekt portemonnee voor Domtoren

15:16 Minister Bussemaker van Cultuur maakt extra geld vrij om het groot onderhoud aan de Domtoren te betalen. Van 2016 tot 2018 is er in totaal 10 miljoen euro beschikbaar, maar een deel daarvan is ook bestemd voor monumenten in het aardbevingsgebied in Groningen en de restauratie van de Eusebiuskerk in Arnhem. Dat maakt ze vandaag bekend op Prinsjesdag.