Auto uit de bocht op verbindingsweg bij Utrecht

Update Preventief strooiwagens ingezet voor de gladde wegen

19:49 Vanaf 20:00 uur gaan strooiwagens vanavond preventief zout strooien op de wegen in Utrecht in verband met de gladheid. Het KNMI heeft voor vannacht code oranje afgegeven voor het hele land. Er is kans op sneeuw die Iater overgaat in onderkoelde regen of motregen wat tot ijzel kan leiden.