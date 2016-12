Autobranden teisteren regio Utrecht

In de stad Utrecht, Nieuwegein en Vleuten zijn gisteravond en afgelopen nacht zeker negen auto’s in vlammen opgegaan. De brandweer verwacht dat ook de jaarwisseling in de stad weer onrustig zal verlopen.

In de wijk Zuilen brandden twee auto's dichtbij elkaar volledig uit en raakte een derde zwaar beschadigd. De vierde autobrand was in Kanaleneiland en de vijfde in Overvecht. Rond half twaalf was er nog een brand aan de Schermerhornstraat in de Staatsliedenbuurt. In elk geval bij een aantal van deze autobranden is sprake van brandstichting.

In de nacht moest de brandweer uitrukken voor een autobrand aan de Joan Roëlstraat in Ondiep. Volgens omstanders is er een knal gehoord van vuurwerk waarna de auto in brand vloog.

In Vleuten was het in de vroege ochtend raak aan de Terrastuinplaats. Daar vloog een geparkeerde auto in brand. Het vuur was moeilijk onder controle te krijgen omdat de brandstoftank van de auto lek raakte en had de brandweer problemen om aan bluswater te komen. De brandkraan lag zo'n 100 meter verderop en was ook nog eens dicht gevroren.

In Nieuwegein was brand ontstaan in een Audi op de Ommerschans Omwonenden konden de brand gedeeltelijk blussen, waarna de brandweer alleen nog hoefde na te blussen.

De brandweer kijkt al niet meer op van deze autobranden in deze periode. Vuurwerk is soms de oorzaak. ,,Zes op één avond is veel en heel vervelend voor de eigenaren, maar wij houden er al rekening mee'', zei een woordvoerder gisteravond. ,,Het is normaal voor deze tijd: container- en autobranden. Vrijwilligers die normaal thuiszitten, zijn nu op de post.''