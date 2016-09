'Autobranden zijn een groot maatschappelijk probleem'

Rajkowski: ,,Ik ben nu nog in afwachting van de notitie, maar het zou mooi zijn als flexibel cameratoezicht tijdens de komende jaarwisseling ingezet kan worden. Het gebruik van camera's die gemakkelijk te verplaatsen zijn, kunnen rijden of desnoods vliegen, kan de pakkans flink vergroten. Tegelijkertijd hebben ze minder privacybezwaren omdat ze weer verdwijnen als verdachten zijn opgepakt.'' Rajkowski heeft goede hoop op een raadsmeerderheid hiervoor.



Jaarlijkse piek

Woordvoerder Karen Salden van de gemeente Utrecht laat weten dat nu nog gewerkt wordt aan de notitie over flexibel cameratoezicht. Zij wil op de inhoud niet vooruitlopen. Wel zegt ze dat het de bedoeling is dat de gemeenteraad er nog dit jaar een beslissing over kan nemen.

Door dit tijdpad is het onzeker of een eventuele verruiming van cameratoezicht met de jaarwisseling al effectief kan zijn. Dan doet zich jaarlijks een piek voor in het aantal autobranden.



Burgemeester Jan van Zanen kondigde vorig jaar al extra toezicht af. Dat verhinderde niet, dat met oud en nieuw 37 auto's in Utrecht vlam vatten.