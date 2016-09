Autokrakers in Maarssen opgepakt

Museum Speelklok koopt topstuk

8:59 Museum Speelklok heeft gisteren op een veiling in Parijs een bijzondere speelklok, de zogenoemde Clay klok, gekocht. Het museum betaalde 720.000 euro voor het topstuk van klokkenmaker Charles Clay. De gigantische speelklok is 2,5 meter hoog en is de enige complete monumentale orgelklok van dit formaat.