Autoluwe binnenstad Culemborg overspoeld met klassiek blik

Een fietsenwinkel met een minibieb vol boeken over fietsen

9:27 Een ‘minibieb’ in een fietsenwinkel. Die bijzondere combinatie is te vinden in de Nieuwegeinse zaak van Arie Liefhebber. Niet alleen zijn eigen merk fietsen, maar ook zijn boeken onder de nieuwe koffietafel vinden gretig aftrek.