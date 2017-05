Automobilist dreigde kinderen te wurgen van fotograferende vrouw

Tegen een 29-jarige man uit Utrecht is vanmiddag vier maanden cel geëist voor het bedreigen van een vrouw in het verkeer omdat zij een foto van hem had gemaakt. Yashwant T. dreigde haar kinderen te verwurgen als ze de foto niet zou wissen.

T. verklaarde tegen de rechter dat hij inderdaad volledig door het lint was gegaan, maar pas nadat de vrouw was gaan schreeuwen toen hij haar vriendelijk vroeg de foto te wissen. ,,Straks staat alles op internet met allerlei teksten erbij. Dat wilde ik niet. Ik heb haar twee keer vriendelijke gevraagd de foto’s te wissen’’, zei hij gisteren tegen de rechter.

Volgens ooggetuigen had hij de vrouw, die haar twee eigen kinderen van zes maanden en drie jaar en twee nichtjes van 8 en 11 jaar bij zich had, echter meteen klemgereden en de huid volgescholden. ‘Wis die foto, k-hoer, anders verwurg ik je kind voor je ogen. Ik maak jullie allemaal dood.’ Volgens deze getuigen zagen ze de angst in de ogen van de kinderen die bij haar waren.

Rotdag

Volgens T. had hij net een rotdag achter de rug, mede omdat zijn vrouw de dag ervoor een miskraam had gehad en hij daardoor de hele nacht niet had geslapen. ,,Ik kan het helaas niet terugdraaien en bied ook mijn excuses aan, maar ik heb haar niet klemgereden.’’

De vrouw zei dat ze een foto van T. had gemaakt omdat hij uit een ballon zat te inhaleren. Daar zat volgens T. lachgas in. Ook zij beweerde dat TR. Haar op de stoep had klemgereden en meteen tegen haar begon te schelden en ook in de kinderwagen had gespuugd.

T. stond ook terecht voor een ander verkeersconflict. Hij zou een half jaar later een vrouw bijna van het zebrapad hebben gereden. Zij reageerde door tegen de auto te slaan, waarna hij verhaal bij haar ging halen, omdat er een deukje in zijn auto zou zitten. T. hield de vrouw vast en belde zelf de politie. Een dag later zou hij een agent hebben beledigd. De aanklager vond echter onvoldoende bewijs voor dit gedrag en streepte deze aanklacht weg.