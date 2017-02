Automobilist ramt woning in Vleuten na politieachtervolging

Een 19-jarige automobilist uit Woerden is vannacht tegen de gevel van een woning aan de Stationsstraat in Vleuten aangereden. De bestuurder was op de vlucht voor de politie.

Agenten wilden de man aanhouden, omdat hij veel te hard over de Burgemeester Middelweerdbaan in De Meern reed, maar de man gaf geen gehoor aan stoptekens en doofde zijn lichten. De politie besloot daarom de achtervolging in te zetten.

Bij de Stationsstraat reed de bestuurder echter zo hard, dat hij de macht over het stuur verloor en uit de bocht vloog. De man reed vervolgens over een aantal paaltjes heen, waardoor zijn voertuig werd gelanceerd. Vervolgens kwam hij via twee geparkeerde auto's tot stilstand tegen de gevel van de woning. De auto's en de gevel van de woning raakten daarbij flink beschadigd.

Volgens de politie zijn de bewoners van de woning niet gewond geraakt. Een van de bewoners, een man, lag tijdens het ongeval te slapen op de bank.