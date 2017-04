Automobilist ruilt file in voor cadeau

Sparen voor een cadeau om files in de spits te mijden. Het lijkt te werken. Twee grote initiatieven rondom de stad Utrecht, Spitsmijden A12 en No Spits Today, zeggen dat 70 tot 86 procent van de deelnemers óf een andere route of ander tijdstip kiest, óf thuis werkt. 8.050 automobilisten doen mee aan de projecten.

Het project Spitsmijden A12 wordt vrijdag afgesloten. Dit project startte 31 oktober om de doorstroming op de parallelbanen van de A12 tussen de knooppunten Lunetten en Oudenrijn te verbeteren. Door tussen 15.30 en 19.00 uur het bewuste traject te mijden, konden de deelnemers sparen voor cadeaus.

Voor Spitsmijden A12 schreven 6.100 automobilisten zich in. Zij waren dagelijks goed voor 1.300 auto's minder per dag, met pieken tot wel 1.800 auto's. Spitsmijden A12 is een initiatief van Goedopweg, een samenwerkingsverband van de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, het ministerie Infrastructuur & Milieu en de werkgevers verenigd in de U15.

Nieuw

No Spits Today is een nieuw initiatief van Goedopweg. Dit vijf weken oude project richt zich op het reduceren van de avondspits in Utrecht Centrum, Amersfoort-Noord en Utrecht Rijnsweerd en Science Park. Voor No Spits Today hebben zich inmiddels 1.950 automobilisten aangemeld. Goedopweg hoopt op nog meer deelnemers. Het werven van met name leaserijders vergt meer inspanning dan verwacht.

De cijfers van beide initiatieven zijn enigszins vergelijkbaar. No Spits Today scoort beter op het spitsmijden/thuis werken (86 procent tegen 70 procent van Spitsmijden A12). Spitsmijden A12 scoort weer beter op de keuze voor openbaar vervoer (12 procent tegen 2 procent van No Spits Today). Het aantal deelnemers dat kiest voor de fiets in plaats van de auto is met 10 procent (Spitsmijden A12) en 12 procent (No Spits Today) vergelijkbaar.