SP Utrecht: gemeente moet zorg cliënten Careyn garanderen

12 augustus De SP in Utrecht eist van de gemeente harde garanties dat ouderen en zieken in Utrecht de zorg blijven krijgen die ze nodig hebben, mocht zorgorganisatie Careyn omvallen. Raadslid Nicole van Gemert: ,,Dit zou alweer het tweede faillissement in korte tijd zijn, dus ik dacht: 'oh daar gaan we weer'."