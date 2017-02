Automobiliste gewond door ongeval op Zuilense Ring

Video Fietspad door Heuvelrug kroon op werk van Let de Stigter

16 februari Ze was wethouder, burgemeester en de eerste voorzitter van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Inmiddels is Let de Stigter 86 jaar oud, maar nog even actief. Vanochtend werd in haar bijzijn het Let de Stigterpad geopend: een fietspad dwars door de Utrechtse Heuvelrug.