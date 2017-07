Avondvierdaagse De Bilt gaat toch door

IJsselstein is dol op pakketbezorger Hazjar Salim

22 juli Hazjar Salim moet blijven, vinden veel inwoners van IJsselstein. Hij is hun favoriete pakketbezorger, maar als het aan zijn werkgever Post.NL ligt bezorgt Salim straks in Houten zijn pakketten. Op Facebook en op posters op ramen proberen IJsselsteiners PostNL te bewegen Salim in hun stad te laten bezorgen.