Aya (14) is vandaag de grote baas in Utrecht

Als T. ooit praat, dan waarschijnlijk pas in 2025

25 januari De Utrechtse serieverkrachter Gerard T. liet vandaag zijn voorlopig laatste kans liggen om iets te zeggen over zijn daden. Speciaal voor zijn laatste woord in hoger beroep was het Gerechtshof in Arnhem bijeengekomen, maar T. kwam niet opdagen.