Aziaten zijn dol op museum Speelklok, maar de Dom gaan ze niet op

Vooral rondom de Domtoren en de Vismarkt is het een grote vakantieplek waar ijsjes en puntzakken patat worden gegeten. Bij het winkeltje Utrecht Souvenirs op de hoek van de Lichte Gaard - waar je plastic tulpen en ansichtenkaarten kunt kopen - probeert een Japans echtpaar wijzer te worden van de stadskaart die ze hebben gekocht.



Het zijn Ryoko (56) en Hiroshi (63) uit Fukuoka City. De Japanners zijn een dagje in Utrecht en willen naar het Rietveld Schröderhuis. Het plan is om dat met de bus te doen. Nu nog uitvogelen hoe ze op Utrecht Centraal komen.



‘Slechts’ een dagje rondkijken in Utrecht is een trend onder Nederlanders uit andere plaatsen maar ook onder buitenlandse toeristen. ,,Voor Duitsers en Belgen is dit praktisch, zijn kunnen makkelijk weer naar hun eigen huis. Andere buitenlandse toeristen slapen bijvoorbeeld in Amsterdam en doen een dagje Utrecht. De stad heeft voor hen in vergelijking met de hoofdstad een groter onderscheidend aanbod. En het is compacter. Je kunt lopend of fietsend veel doen en zien’’, vertelt Rijk van Ark, directeur van Utrecht Marketing.