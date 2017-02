'Ayoub moet nog één jaar blijven'

Er zit een stijgende lijn in de ontwikkeling van Yassin Ayoub, daar zijn de anaytici het wel over eens. AD-columnist en voetballegende Willem van Hanegem gaf in deze krant vorig seizoen al meer dan eens aan te genieten van het talent van de middenvelder, maar was soms ook kritisch. ,,Hij moet minder gaan kappen en draaien en meer ballen rechtstreeks spelen.''



Dat advies lijkt de speler dit seizoen ter harte te hebben genomen.Een ander belangrijk punt van kritiek: Ayoub is te weinig betrokken bij doelpunten. Dat kan simpel worden onderbouwd met statistieken. In 105 duels scoorde hij 'slechts' tien keer. Dit seizoen heeft hij in 22 duels slechts één goal gemaakt. Ook zijn aantal assists, veertien in die vijf seizoenen, is mager te noemen. Dit seizoen staat het op drie.