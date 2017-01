Echt Utregs

Ik heb mijn uiterste best gedaan dat aantal, ehm, op te krikken. Ik heb drie echte Utrechters gemaakt. Of ze dat ook in hun volwassen leven blijven, is twijfelachtig. Er is er al een naar Leiden vertrokken en tegen de tijd dat hij terug wil komen moet hij nog maar zien of hij genoeg poen kan ophoesten om een starterswoninkje te bemachtigen. Dat het Utrechterschap van generatie op generatie wordt doorgegeven, lijkt verleden tijd.