Naakte waarheid in de sauna

De naam van de spa doet de sfeer eer aan: je wordt er inderdaad sereen. Op de lunchkaart stond zelfs dat er 'rustiek bruin brood' te krijgen was. Ik bedoel maar.



In de sauna droomde ik weg bij een uitspraak van Boeddha, die op een muur van de spa was geschreven. 'There are three things that cannot be hidden. The sun, the moon and the truth'.



Wat een topvent is die Boeddha toch. Hij heeft gelijk: we zijn in ons nakie in onze puurste, meest oprechte vorm en kunnen ons niet verbergen onder truien en broeken of lagen make-up. Littekens, hangborsten, overbeharing, drilbillen, pigmentvlekken; ik zag ze die dag allemaal en de eigenaren ervan liepen er trots mee rond. Wat moet je anders? In de sauna kun je de waarheid niet verbloemen.



En toen zag ik ze prompt, door de wazige damp in het stoombad heen. Ze stonden statig overeind. Twee pronte borsten staarden me aan. Alsof ze naar me riepen: ,,Hé, had je wat?! Hè, hè." De eigenaresse van de twee bergjes moest een jaar of 55 zijn. Rimpels tekenden haar gezicht. Maar die stevige borsten, een volle C-cup, die waren als die van een 25-jarige.



Boeddha's uitspraak was wijs, maar de beste man had geen rekening gehouden met het feit dat we ooit zo ver zouden gaan dat we zouden sleutelen aan onze eigen waarheid.