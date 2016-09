Backgammon in de Kanaalstraat

Eind 1999 betrokken wij een etage aan de Damstraat boven een kitscherige beddenwinkel, waarvan de showroom eruitzag als de set van een pornofilm. Als een Turkse voetbalclub iets won, stoven de auto's voorbij. Op het kruispunt stopten ze met gierende banden om daar de vreugde van zich af te toeteren. Het was een vrolijke wijk.



Fietsen was er toen al spannend. Je moest uitkijken voor stukken karton en plastic tasjes tussen je spaken, openslaande autoportiers van dubbelgeparkeerde auto's, bestuursters met dode hoofddoekhoeken en plots remmende/kerende/afslaande auto's.



Toen ik hoogzwanger van de eerste boodschappen ging doen op de fiets, vond ik het ineens een stuk minder charmant. Na de geboorte van de tweede zelfs onverantwoord en dus zijn we naar de Vinex gevlucht, waar de huizen groot en de straten rustig bleken.



Anno 2016 is het nog steeds chaos in de Kanaalstraat. Maar er is in dit land óók een herbeschavingsoffensief gaande en de meest chaotische straat van Utrecht ontkomt daar niet aan. Zo hangen er spandoeken met teksten als 'rij rustig broertje' én er zijn inspraakavonden over hoe het veiliger moet. Sommige bewoners willen zelfs dat de Kanaalstraat een speelplek voor kinderen wordt.



Dat gaat me te ver. Wie per se met kinderen in de stad wil blijven wonen, uit angst zelf te sterven van verveling in een kindvriendelijke Vinexwijk, kan niet verwachten dat de gemeente van de Kanaalstraat een woonerf met wipkippen maakt.



Ik zou zeggen. Maak er een eenrichtingsweg met grote wegversmallingen van, zodat er ruimte ontstaat voor gezellige terrasjes waar mannen met grote zwarte snorren in de zomer onder een boom backgammon spelen en sterke koffie drinken. Zo maak je het veiliger en behoud je die bijzondere zuidelijke sfeer.