Backhuijs gaat met plezier nog zes jaar door in Nieuwegein

Als u nu terugkijkt op uw eerste termijn van de afgelopen zes jaar, wat is dan het belangrijkste dat u hebt bereikt?

,,Dat Nieuwegein haar rol in de regio heeft opgepakt, minder naar binnen gekeerd is. Toen ik aantrad, was Nieuwegein in haar presentatie naar buiten toe een eiland tussen de snelwegen en de Lek. Nu is dat wel anders.



Daarnaast hebben we grote taken op het gebied van zorg en veiligheid gekregen van de rijksoverheid. In Nieuwegein weten we die op een bijzondere manier aan elkaar te koppelen, mede door onze ervaring met Roma-problematiek. Daar komen gezinnen in de knel die zorg nodig hebben, maar openbare veiligheid speelt er ook een rol. Dat hebben we uitgebreid naar andere doelgroepen, waardoor we nu mensen helpen en tegelijkertijd de samenleving helpen.



En er komt nog meer op het bordje van de gemeente te liggen. De gemeente zal steeds vaker het gezicht zijn van de overheid. Ik vind het ook een belangrijke taak voor de komende jaren om die rol nog beter vorm te geven.”