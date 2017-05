Badmeester over dood Salam: Wij zijn verantwoordelijk

LiveTussen de badmeesters die toezicht hielden in het zwembad waarin de 9-jarige Salam uit Rhenen verdronk waren geen aparte afspraken over het meisje. Dat hebben ze vanmorgen gezegd in de rechtbank. Twee van de drie badmeesters die toezicht hielden hebben gezegd dat het bad leeg was.

Het is vanochtend druk in de rechtbank, ook enkele cameraploegen zijn aanwezig. Voor de ouders van Salam is een tolk. Vandaag volgt eerste de feitenbehandeling in de zaak. Vanmiddag komen de ouders van Salam met een verklaring.



De vijf verdachten maken een gespannen indruk. Volgens het OM zijn ze zeer onoplettend geweest in het toezicht op Salam. Ook was er geen controle of iedereen uit het zwembad was. De verdachten willen niet dat hun stemmen opgenomen worden, de rechters gaan daarin mee.

Uit de feitenverklaring blijkt Salam zwemles kreeg in het ondiepe gedeelte van het bad. Daar is het water zo'n veertig tot tachtig centimeter diep. Ze kreeg daar meerdere opdrachten en zwom met behulp van een kurkje en een drijfplank. Ze was moeilijk bij de les te houden. Ze voldeed aan de opdrachten, maar was best brutaal. Ze was volgens de badmeester niet bang voor water. Het was moeilijk om haar uit te leggen wat diep was en ondiep. Na de les mocht ze die op advies van de badmeester afdoen omdat die alleen in de les als ondersteuning werd gebruikt. Het vrij zwemmen begon, waarbij het de bedoeling was dat iedereen in het zelfde bad zou blijven. 'Er is toch een vermenging geweest van beide groepen.' De badmeester kan zich niet herinneren of hij expliciet tegen Salam heeft gezegd dat ze in het ondiepe bad moest blijven. Voorafgaand aan de lessen is niet besproken hoe voorkomen kon worden dat Salam in het diepe terecht zou komen. Ze zou op moeten vallen vanwege de zwarte legging die ze onder haar badkleding droeg.

Samenwerking

De drie verdachte badmeesters werken al jaren intensief samen. ,,Alle kinderen die bij ons zwemmen verdienen onze aandacht, aldus Jos H. ,,Het is geen doen om individuele kinderen apart in de gaten te houden. De focus op een of twee kinderen gaat ten koste van de groep.'' De rechter vraagt hem hoe alle badmeesters kunnen weten wie er wel of niet kan zwemmen. Daarop heeft H. geen antwoord.

Maria B. hield tijdens het vrij zwemmen toezicht op het diepe bad. Ze heeft daarover verschillende verklaringen afgelegd. De rechter wil weten hoe voorkomen kan worden dat kinderen van het ondiepe naar het diepe bad gaan. Dat komt volgens haar niet vaak voor: 'Kinderen uit ondiepe bad steken bijna nooit over naar het diepe bad.' Ook zij bevestigt dat Salam niet vooraf besproken is. Volgens haar omdat de badmeesters al jarenlang samenwerkten.

Na het vrij zwemmen gaat er volgens B. een bel. ,,Dan gaan kinderen binnen tien seconden uit het water. Daarna scan je het bad. Iedereen was eruit.'' Als Salam na het douchen zou zijn teruggelopen naar het bad, had zij dat gezien, zegt ze. ,,Naar mijn idee lag er niets'', zegt Maria B. over haar check van het bad. ,,Je verwacht niet dat er een kindje is achtergebleven.''

Maria B. bladerde het protocol weleens door, vertelt ze. ,,We werkten al jaren samen en altijd ging het goed. Ik heb een goed gevoel voer die dag en heb het goed gedaan. Het zou me rust geven als ik wist hoe dit heeft kunnen gebeuren.''

Quote Je wacht tot hele bad leeg is. Pas dan stopt het toezicht Badmeester Sandra van B. De derde badmeester is Sandra van B. Ze wist niet dat Salam geen Nederlands sprak. De speciale omstandigheden van kinderen zijn alleen bekend bij de instructeur die les geeft en niet bij alle badmeesters. Volgens haar kun je het zien als een kind dat niet kan zwemmen in het diepe bad springt: ,,Dat zie je gewoon.'' Het toezicht stopt volgens haar pas als het bad leeg is. ,,Je wacht tot hele bad leeg is. Pas dan stopt het toezicht.'' Haar emoties worden haar even teveel als ze vertelt dat het bad leeg was toen ze keek. Ook zij zegt dat ze het gezien zou hebben als iemand na het douchen terug zou lopen naar het bad. Volgens Van B. zijn de vijf verdachten verantwoordelijk: ,,Wij drie voor zwemles, juf en meester voor het randgebeuren.'' Ze wist dat twee kinderen niet konden zwemmen, maar wist niet dat Salam uit Syrië kwam.



Ook Van B. wordt gevraagd of zij goed gewerkt heeft op de bewuste dag. 'Ik werk hier al zeventien jaar. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Het blijft door je hoofd spoken. Ik heb zelf ook kinderen en dit is het ergste wat er kan gebeuren.

Leerkracht Renata B. kende het schoolzwemprotocol niet. Haar was niets bekend over zowel een protocol als het schoolwerkplan. ,,Niemand heeft me ooit gezegd wat ik moest doen rondom het schoolzwemmen. Er werd niets van me verwacht, ik hielp een beetje mee. Maar je let wel op, want het zijn kinderen. Ik haalde weleens een pleister.''

Water

Via beelden wordt gekeken hoe het water weer 'glad' wordt nadat er is gezwommen. Dat is belangrijk omdat het wat zegt of de badmeesters Salam hadden kunnen zien in het water. Duidelijk te zien is dat het water kabbelt, maar dat de bodem te zien is. Helemaal als het water 'strak' is. Volgens een van de advocaten geeft dat echter een verkeerd beeld, omdat het bad op de beelden verder leeg is. Van belang is om duidelijk te maken wat je precies kunt zien in het bad.

De juf van Salam sprak vaak in gebarentaal met haar, vertel ze. Nederlands sprak Salam niet en dat vertelde juf Marina B. aan de badmeester. Salam zat in groep 5 en enkele klasgenoten hadden al zwemdiploma's. B. heeft verder geen rol tijdens het schoolzwemmen. ,,Ik hou het in de gaten. Ik heb geen toezichthoudende rol.' Ze lette dan ook niet speciaal op Salam en vertelde haar ook niet over risico's. ,,Dat is aan het zwembadpersoneel.'' B. is een ervaren leerkracht: ,,Ik doe dit al heel lang en het ging altijd goed.''Ze kan zich niet herinneren of ze Salam uit het water zag komen. Het meisje had een eigen kleedkamer, omdat ze niet in de grote kleedkamer wilde. Daar schrok ze heel erg van.

De kinderen werden geteld in de hal van het zwembad, niet bij de kleedkamers. Daar werd duidelijk dat Salam er niet was. Marina B. had dat meteen door, omdat ze niet bij haar vaste vriendjes stond. Ook meester Rob K. wist dat Salam geen Nederlands sprak en niet kon zwemmen. Hij heeft wél gezegd dat hij een toezichthoudende rol heeft tijdens de zwemles. ,,Ik voel me verantwoordelijk voor de kids.'' Hij lette niet speciaal op Salam, maar op alle kinderen. Na de les complimenteerde hij badmeester Jos met de 'mooi verlopen les'. Daarna zette hij de douches aan. K. kan zich niet herinneren of Salam toen onder de douches stond. Geen van de vijf verdachten kan zich dat herinneren.

Duikplank

Dat Salam niet kon zwemmen was volgens de betrokken leraren bijzonder. ,,De meeste kinderen kunnen wel zwemmen.'' Tijdens het vrij zwemmen zagen meerdere leerlingen Salam in het diepe bad. Een meisje zag haar daar zwemmen, een andere zag haar op trap naar de duikplank. Salam was alleen. Het meisje zag haar niet springen. Een tweede meisje zag haar vanaf het startblok in het diepe water springen. Een Marokkaans vriendinnetje heeft tegen haar in het Arabisch gezegd dat ze niet in het diepe bad moest gaan. De verklaringen verschillen behoorlijk van elkaar. Zo zijn er ook kinderen die gezegd hebben dat ze Salam naar de douches zagen lopen. Uit de verklaringen van de kinderen blijkt dat Salam tijdens het vrij zwemmen in het diepe bad hebben gezien. De badmeesters zagen dat niet. ,,Als ik dat had gezien, had ik haar eruit gehaald'', zegt een van de badmeesters.

De protocollen rondom het schoolzwemmen worden besproken. Er zijn regelmatig controles van de veiligheid. Uit de meest recente controle bleek dat er geen problemen waren. Na de overname van het zwembad door Optisport is er geen controle meer gedaan. Volgens het landelijk protocol schoolzwemmen 'is er bij vrij zwemmen nadrukkelijk toezicht door badmeesters en leerkrachten'. Een badmeester die Salam drie keer les heeft gegeven was het niet eens met een aantal bepalingen uit het protocol. Hij zou de kinderen in de douche tellen, niet bij de hal. Ook zij hij de kinderen bij het vrij zwemmen hun hulpmiddelen niet af laten doen. Dat Salam geen Nederlands sprak, maakt volgens hem niet uit. ,,De regels zijn daar op gemaakt.''

Uit de protocollen blijkt dat de verantwoordelijkheid voor de kinderen bij de douches overgedragen wordt. Volgens Jos H. werden die regels ook nageleefd. Het antwoord op de vraag hoe het dan toch mis kon gaan, zoekt hij ook nog steeds.

De badmeesters en leerkrachten wordt verweten onvoldoende opgelet te hebben, waardoor het meisje in september 2015 verdronk in zwembad ’t Gastland. De verdachten hebben zich niet aan de schriftelijk vastgelegde regels gehouden, stelt Justitie. Woordvoerder Ties Kortmann van het Openbaar Ministerie: ,,Ze hebben de afspraken die op papier stonden volgens ons onvoldoende gevolgd.”

Gevlucht

Salam was net enkele maanden in Nederland. Met haar familie was ze vanuit de Syrische hoofdstad Damascus naar Nederland gevlucht en had in Rhenen een veilig heenkomen gevonden. Ze ging naar de Ericaschool in Rhenen en deed mee aan het schoolzwemmen. Na afloop van haar derde zwemles ging het mis. Ze werd gevonden op de bodem van het diepe bad. Uit onderzoek bleek dat ze daar al minstens tien minuten lag. Haar ouders hadden al meerdere keren aangegeven dat ze niet kon zwemmen. Volgen hen wist iedereen dat.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Ook voor de officier van justitie staat het exacte scenario niet volledig vast. De betrokken badmeesters en leerkrachten hebben daar verschillende verklaringen over afgelegd. Ook zijn er geen videobeelden. Vast staat dat het bestaande schoolzwemprotocol in elk geval niet is gevolgd. Daarom wil de officier van justitie de vijf vervolgen voor ernstige nalatigheid, met de dood als gevolg.