BAK trekt in Rasa-pand aan de Utrechtse Pauwstraat

Moszkowicz stopt alweer als advocaat moordverdachte

20 april Advocaat Yehudi Moszkowicz is met onmiddellijke ingang gestopt als advocaat van Silvester L. Hij zou de Utrechter, die tot zes jaar cel is veroordeeld voor het doden van zijn ex in zijn huis aan het Vechtplantsoen in Utrecht, vandaag tijdens het hoger beroep in Arnhem bijstaan.