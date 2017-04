Bamboe voor Rhenense panda's komt uit het Brabantse Asten

Wie de pijlen richting ‘asperges’ volgt en langs de boerderij met Hollandse aardappels rijdt, vindt in het Brabantse Asten opeens een kwekerij van een veel exotischer soort. Bennie Nielen (46), zoon van twee groentekwekers, runt daar al sinds 24 jaar een bamboekwekerij. ,,Ik begon op mijn negentiende op de kwekerij van mijn ouders, maar zag bij een collega een keer bamboe. Ik wist meteen: dat wil ik ook. Ik vind het zo’n fascinerende plant'', zegt hij met glimmende ogen.

Dat hij anno 2017 ook het voer voor pandaberen in Edinburgh, Wenen, Berlijn en Rhenen zou leveren, had hij toen nog niet kunnen bevroeden. ,,Onze eerste klant was de dierentuin in Berlijn, vijftien jaar geleden. Wij leverden toen al bamboe voor dierentuinen en pretparken ter decoratie, dus ze wisten van ons bestaan. Ze belden op: of wij ook bamboe voor panda’s verbouwen? Tsja, geen idee.”

Kieskeurig

Inmiddels is Nielen echter een expert op het gebied van pandavoer. Gooi er een dubbeltje in en je krijgt een gulden terug, zoveel kan hij vertellen over bamboe. Maar uiteindelijk komt het hier op neer: je weet het eigenlijk nooit met de eetlust van deze dieren. Zijn het jonge of oude panda’s? Welke tijd van het jaar is het? Is het vrouwtje aan het zogen? Is de bamboe geteeld in kleigrond of in zandgrond? Panda’s zijn kieskeurige dieren en hun gewenste menu wisselt soms per week. Nielen: ,,Nu, na de winter, eten de panda’s weer meer. We hebben vandaag nog een extra bestelling uit Edinburgh gekregen. Normaal gaat daar zo’n 900 tot 1.000 kilo per week naartoe. Nu willen ze er nog 300 kilo bij.”

Volledig scherm Bennie Nuilen van Bamboo Giant. © Jurriaan Balke

Wie dacht dat bamboe gewoon bamboe was, heeft het mis. Er bestaan zo’n 1.500 soorten, waarvan Nielen er zo’n 80 verbouwt. Bamboe met dikke of dunne stengels, in groen, geel of bijna zwart, met grote of kleine bladeren, in struikvorm of als boom, winterhard of kwetsbaar voor strenge vorst.

Twee medewerkers zijn drie dagen in de week met een elektrische zaag in de weer om precies de juiste stengels te oogsten. Mocht er ooit iets misgaan met het pandavoer, dan hebben ze zelfs een speciale verzekering; zulke kostbare dieren zijn het.

Acht hectare telt kwekerij Bamboo Giant, Niet alleen op de zandgrond in Asten, maar ook in rivierklei nabij Venlo in Noord-Limburg. Als de nood aan de man komt en één panda verslingerd is geraakt aan één bamboesoort, dan kan hij ook knippen bij trouwe klanten die beschikken over grote tuinen. ,,In 2012 hadden we een strenge winter. Toen was een minder winterharde soort tot de grond toe afgevroren. We kwamen tekort. Toen zijn we naar Duitsland gereden om daar te knippen bij iemand thuis, om toch ook die bamboesoort te kunnen leveren.”

Twintig soorten

Woensdagochtend 12 april staat de eerste levering bamboe vanuit Asten bij Ouwehands Dierenpark voor de deur. Twintig verschillende soorten, om eerst maar eens uit te vinden wat Wu Wen en Xing Ya willen eten. ,,Elke bundel krijgt een label, zodat de verzorger weet wat ze voeren en ons kunnen vertellen wat ze wel of niet - of een beetje - hebben gegeten.''