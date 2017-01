Bart Rutten: 'We moeten trotser op onszelf zijn'

De 44-jarige Brabander van geboorte volgt Edwin Jacobs op. Is het succes van afgelopen jaar met een recordaantal van 290.000 bezoekers nog te overtreffen?

,,Dat is niet op voorhand te zeggen. Het Centraal Museum heeft veel potentie. We gaan het bezoekersaantal zeker continueren. Als ik over 100 dagen begin, ga ik eerst luisteren naar de plannen en ideeën van de medewerkers. Je moet niet vergeten dat de tentoonstellingen tot 2019 al vast liggen.''



Wat heeft u met het nijntje museum?

,,Ik ben trots op wat Edwin en directeur Marco Grob hebben bereikt. Ik heb zelf twee kinderen van 6 en 7 jaar, eigenlijk net de doelgroep ontgroeid. Het belang van Dick Bruna vind ik dat hij de allerjongsten in aanraking brengt met cultuur. Nijntje is daarvoor ideaal.''



U heeft in Utrecht gestudeerd.

,,Ik heb tussen 1992 en 1999 in Utrecht gewoond en daar tot 1997 Algemene Letteren gestudeerd, met specialisatie kunstgeschiedenis. Ik fietste veel door de stad en bezocht in mijn nijntje-T-shirt het concert van Pearl Jam in Tivoli.''



Wat neemt u mee van het Stedelijk Museum?

,,Bovenal mijn internationale netwerk. Als hoofd collecties heb ik goede ingangen bij tal van internationale instellingen. Mijn ambitie is om vaker, maar niet altijd, samen te werken met buitenlandse musea, zoals bij de Caravaggio-expositie in 2018.''



Wat zijn uw dromen over het Centraal Museum?

,,Ik wil graag dat het Centraal Museum een belangrijke positie inneemt in de kunstwereld in Nederland. We moeten trotser zijn op onszelf. Af en toe moet er een spraakmakende internationale tentoonstelling georganiseerd worden. Mijn droom is om samen te werken met festival Springdance en met Johan Gijsen van festival Le Guess Who?. Met het Stedelijk Museum werkte ik nauw samen met Club Trouw. Er zijn veel crossovers tussen popmuziek en beeldende kunst.''