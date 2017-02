Bas (34) wil graag in zijn ééntje naar De Efteling

Bas van den Dikkenberg is vanaf zijn geboorte autist. Vijftien jaar geleden kreeg hij bovendien een beperkte longfunctie nadat hij bij een woningbrand giftige stoffen inademde.

Hij komt zijn hele leven met veel plezier in de Efteling. ,,Voor mij een plek om tot rust te komen. Ik voel me daar op mijn plek.’’ Hij heeft het er voor over elke maand twee uur heen en terug van Houten naar Kaatsheuvel te rijden in zijn 45 km-auto. Daarbij kan hij alles zelfstandig. ,,Mijn arts vindt ook dat mijn hobby, de Efteling, goed voor me is. Hij zegt: ga zo vaak je wilt, het liefst alleen.’’

Op 31 december genoot Van den Dikkenberg van het oudejaarsfeest. Een domper volgde: hij kreeg te horen dat hij vanaf 2017 alleen nog met een begeleider gebruik mag maken van de rolstoelingang bij attracties. De reguliere ingang is voor hem echter geen optie. ,,Het is voor mij te zwaar om met een zuurstofwagentje van tien kilo via de trap te gaan.’’

Woordvoerder Hester Ubbink van de Efteling vindt het ‘heel vervelend’ voor mensen als Van den Dikkenberg. ,,Tot vorig jaar lag de verantwoordelijkheid te bepalen wie via de rolstoelingang de attractie in mocht bij de medewerker. Daar wilden we vanaf. Bovendien kregen we commentaar van andere bezoekers die er ook gebruik van wilden maken. En was er het veiligheidsaspect, bijvoorbeeld bij ontruimingen.’’