BASF in De Meern lange tijd laks bij lekken giftige stof

Vanaf 2012 deden zich met dezelfde installatie ook al twee grotere en twintig kleinere incidenten voor die niet alle volgens de regels werden gemeld bij de toezichthoudende instanties. BASF is een zogeheten BRZO-bedrijf, de hoogste veiligheidscategorie voor de chemische industrie.

Volgens de raad was het incident, precies twee jaar geleden niet alleen te wijten aan onjuiste procedures, maar ook aan apparatuur waarvan het bedrijf jaren eerder zelf al had aangegeven dat vervanging nodig was. Zo waren afdichtingen lek en een meetpen defect.



Zo kon op 6 februari 2015 nadat aanvankelijk slechts enkele grammen Nikkeloxide vrij kwamen nog eens 20 en vervolgens 70 kilo ontsnappen.

De Onderzoeksraad constateert dat bij BASF inmiddels veel is gewijzigd, 'maar dat het daarmee niet zeker is dat dit leidt tot een duurzame veiligheid'.



Sitemanager van de fabriek in De Meern Paul Evers: ,,Het rapport klopt, maar ik was niet blij met deze zin. Wij waren veel te reactief en zien vooral dat gelinkt aan deze zin. Er is echt veel verbeterd en we hebben de laatste tijd geen incidenten meer gehad. Wat betreft gaat het echt een stuk beter. Ik weet zeker dat we lering getrokken hebben uit het verleden.''