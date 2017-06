Beachvolleyballen op het Lucas Bolwerk

Komend weekend strijkt op het Lucas Bolwerk de Eredivisie Beachvolleybal Tour neer. Met internationale toppers als Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen belooft het een gedenkwaardige editie te worden. De opbouw is nog in volle gang.

Net als vorig jaar wordt er in het park naast de Stadsschouwburg in Utrecht een hoop zand gestrooid voor het beachvolleybaltoernooi. Maar in tegenstelling tot vorig jaar, toen het volleybalveld vier dagen bleef liggen, blijft de zandbak een week lang op z’n plek.

Volledig scherm Vorig jaar waren het Lucas Bolwerk en de stadsschouwburg ook al het decor van beachvolleybal. Van links naar rechts: Rick Wiggers, Timko Lokerse, Michel van Dorsten en Sven Vismans. © Foto Ruud Voest ,,Scholen, bedrijven en volleybalverenigingen zijn uitgenodigd om de komende week te beachvolleyballen om zo kennis te maken met de strandsport,’’ vertelt organisator Wilco Nijland van Music en Sports. Vanavond worden de eerste genodigden al verwacht, dus er is nog werk aan de winkel. De weersverwachting voor vanavond en de komende dagen is niet al te best, maar dat mag de pret niet drukken. ,,Dat is het risico van buitensport, het hoort erbij’’, aldus Nijland.

Het proftoernooi van dit weekend, op 10 en 11 juni, heeft een ongekend sterk deelnemersveld. Het duo Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, winnaars van olympisch brons in Rio de Janeiro 2016, doet mee. Ook olympiërs Christiaan Varenhorst, Madelein Meppelink, Sophie van Gestel, Karla Borger (Duitsland) en Robin Seidl (Oostenrijk) komen in Utrecht in actie. ,,Uniek’’, jubelt Nijland. ,,Betere volleyballers ga je in Nederland niet zien.’’ De damesfinale is zondag om 16.00 uur, de mannenfinale om 17.00 uur.

Quote Betere volleyballers ga je in Nederland niet zien Wilco Nijland, organisator

Alexander Brouwer heeft al enorm veel zin in het toernooi in Utrecht. ,,Robert en ik spelen graag in eigen land. Dit toernooi valt in het weekend voor de World Tour in Den Haag, dus dat biedt ons mooi de gelegenheid om in Utrecht te spelen. We hebben het trainingsprogramma erop aangepast en zijn erg benieuwd naar de nieuwe opzet van het hele eredivisiecircuit.”