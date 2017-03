Beatrix pakt de hogedrukreiniger in IJsselstein voor NL Doet

'Wijk op warmte vliegbasis Soesterberg haalbaar'

7:51 De kans dat een nieuwe woonwijk in Soesterberg wordt aangesloten op warmte van de landingsbaan van de voormalige vliegbasis, is een stuk groter geworden. Uit een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat het plan SolarRunway, haalbaar is.