Bedankje voor 'Nachtwachters' Benschop

Het idee om in de Koningsnacht een oogje in het zeil te houden ontstond zo'n zeven jaar geleden, vertelt initiatiefnemer Erik Brouwer (43). Brouwer, geboren en getogen in Benschop en in het dagelijks leven chauffeur, ontdekte op de ochtend na Koningsnacht dat er eieren tegen zijn raam waren gegooid. Een korte rondgang door het dorp leerde vervolgens dat er meer vandalisme was geweest.

De afgelopen jaren is het steeds rustig geweest. Brouwer heeft daar wel een verklaring voor: ,,Het is nu bekend dat we 's nachts de boel in de gaten houden. Bovendien kent in Benschop iedereen elkaar, dus het blijft niet lang geheim als je rottigheid uithaalt." Zelf heeft Erik drie kinderen, van 10, 12 en 14. ,,Ze zijn op de hoogte wat papa in Koningsnacht doet. Dus als ze nu of over een paar jaar een scheve schaats rijden, weten ze dat ze straf zullen krijgen."