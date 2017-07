Bedenken van spookhuizen uit de hand gelopen hobby

VideoDion Varossieau (28) uit Culemborg is de man achter het grootste spookhuis van de Benelux. Vanaf 1 oktober is het spookhuis in bedrijf in het winkelcentrum The Wall langs de A2 in Utrecht. 'Dit is wat ik naast het ontwerpen van schoenen doe: het bouwen van spookhuizen'.

Varossieau heeft een passie voor Halloween. Tien jaar geleden, toen was hij achttien jaar oud, speelde hij voor een geest in het spookhuis van Walibi, een pretpark bij Biddinghuizen. ,,Daarna heb ik diverse spookhuizen bedacht, zoals in Hilversum.''

Het bedenken van spookhuizen is een uit de hand gelopen hobby. Varossieau: ,,Dit zo gegroeid. Ik ben eigenlijk ontwerper van schoenen. Veel bekende Nederlanders dragen mijn schoenen. Maar ik heb een fascinatie voor Halloween, voor het spelen in spookhuizen. Het is echt heel gaaf.''

Volledig scherm Dion Varossieau © Youtube

Voor zijn grootste creatie is het management van The Wall de opdrachtgever. ,,Het wordt enorm groot'', vertelt Varossieau. ,,We hebben straks 2400 vierkante meter aan spookhuis. Het is minder groot dan in sommige media is gemeld. Geen zes kilometer lange gang, maar hooguit twee kilometer. Maar het wordt een hele mooie beleving.''

Het spookhuis gaat op 1 oktober open en zou aanvankelijk twee maanden open blijven (dus ook met Halloween op 31 oktober). Maar de belangstelling is al zo groot dat nu al is besloten het langer open te houden. ,,Nu zijn we drie maanden open, tot en met eind december'', aldus de Culemborger. ,,We krijgen zo veel aandacht en mailtjes. Het wordt een mooi evenement.''

Varossieau wil wel graag kwijt dat hij het niet alleen doet. ,,Het zakelijke deel wordt gedaan door Janita Noorlander. En dat is maar goed ook, want ik heb geen verstand van zaken. Ik ben meer creatief. En het is superleuk om dit te doen.''