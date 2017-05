Bedrijven in de rij voor Het Klooster

In het hart van Nederland ontwikkelt zich met succes een nieuw bedrijvenpark. De verkoop van kavels op Het Klooster in Nieuwegein verloopt voorspoedig en de reacties zijn lovend.

34 hectare is verkocht. Nog 11 hectare is voor bedrijven die in de rij staan om zich centraal in Nederland te vestigen.n de driehoek van verkeersaders A2, A12 en A27 ligt 75 hectare aan uit te geven kavels. Vorige week ging de eerste paal de grond in van het XL-distributiecentrum van Somerset Capital Partners. DHL kreeg begin deze maand de sleutel van hun nieuwe pand. En half september neemt PostNL zijn intrek. Eerder vestigde bijvoorbeeld ook het verscentrum voor Albert Heijn zich op Het Klooster en worden vanuit Nieuwegein ruim 900 AH-vestigingen in Nederland en België van verse producten voorzien. Het Klooster is er vooral voor het MKB (midden- en klein bedrijf), transport-, logistiek- en distributiebedrijven. De kavels zijn 1.000 tot 60.000 m² groot.

Wethouder Johan Gadella van Economische Zaken over het succes: ,,Het Klooster biedt bedrijven de mogelijkheid om te groeien. Het is een bedrijvenpark dat er over jaren nog goed uitziet; kwaliteit en duurzaamheid staan voorop.” De panden zijn energiezuinig en de producten dragen bij aan een beter milieu. Ook zijn er bedrijven met energiezuinige auto’s.’’

Quote Het Klooster biedt bedrijven de mogelijkheid om te groeien Johan Gadella, wethouder

Inmiddels hebben veertien bedrijven voor Het Klooster gekozen. Spijt hebben ze nog niet. Bram Verhoeven, country manager Prologis Benelux (eigenaar, verhuurder en beheerder van logistiek vastgoed): ,,Voor onze klant ontwikkelen we op Het Klooster een hypermoderne faciliteit van 23.000 vierkante meter. Dat we dit project met succes kunnen uitvoeren, is vooral mogelijk door onze goede, duurzame relatie met zowel onze klant als de gemeente Nieuwegein.”

Ernst Sweens van Somerset Capital Partners (investeerder in vastgoed): ,,De regio Utrecht is dé plek voor logistieke spelers met een centrale (inter)nationale distributiefunctie. Flexibiliteit is het sleutelwoord, zowel als het gaat om locaties als om gebouwen. Multimodale gebieden met uitstekende wegverbindingen genieten de voorkeur. Het Klooster biedt dit allemaal.”

Trend

De toenemende vraag naar grotere distributiecentra en de daardoor afnemende beschikbare grond in de traditionele locaties zorgen ervoor dat er nieuwe (nationale) logistieke hotspots ontstaan. Nieuwegein profiteert van deze trend, blijkt uit onderzoek van makelaarsorganisatie Colliers International.

Wethouder Gadella: ,,Steeds meer A-merken kiezen voor Het Klooster. Daardoor heeft het bedrijvenpark ook een aanzuigende werking op andere bedrijven. Alleen de kleinere kavels voor het midden- en klein bedrijf gaan wat minder hard.”

Met de ontwikkeling van Het Klooster heeft Nieuwegein er aan de oostkant ook een nieuwe entreeroute bij; centraal gelegen in Nederland en omgeven door de nieuwe Beatrixsluis, de Hollandse Waterlinie (die waarschijnlijk werelderfgoed wordt), maar ook De Linielanding, vanwaar sportieve activiteiten ondernomen kunnen worden.

Quote Nieuwegein geniet als hotspot meer belangstelling voor vestiging dan Utrecht Makelaarsorganisatie Colliers International