Bedrijven overwegen cultuurpot

Een gezamenlijk fonds van bedrijven is een van de voorstellen om het onder druk staande cultuuraanbod in Utrecht op peil te houden. Daarnaast moet het cultuurbudget groeien om in de pas te lopen met de groei van de stad.



Zeven culturele organisaties richten zich met deze boodschap aan het college en de raad. Hun subsidieaanvraag kreeg de goedkeuring van de adviescommissie cultuurnota 2017-2020. Maar omdat er te weinig geld is, kan hun aanvraag, aldus de adviescommissie, niet worden gehonoreerd.



De zeven organisaties zijn: de Metaal Kathedraal, De Coöperatie, Ensemble Insomnio, het Nederlands Volksmuseum, New Dutch Connections, Residenties in Utrecht en Schweigman&. Samen vragen zij nu aan het college en de raad zeven ton, het geadviseerde bedrag.



Vestigingsklimaat

In aanloop naar het collegevoorstel van half september hebben tal van externe betrokkenen zich uitgesproken over het belang van een ruim cultuuraanbod in Utrecht. Conclusie was dat cultuur van groot belang is voor het vestigingsklimaat en de economische groei.



De Economic Board Utrecht (EBU), een netwerkorganisatie van honderden Utrechtse bedrijven, wijst het oprichten van een bedrijvencultuurfonds niet af. Namens de EBU zegt Ron Stoop dat 'als door een betere organisatie van het cultuuraanbod het internationale vestigingsklimaat van Utrecht versterkt, de EBU het oprichten van zo'n cultuurfonds mede wil onderzoeken. De EBU wil samen tot oplossingen komen: met onderwijsinstellingen, overheid, ondernemers en burger.'



Geen vervanging

Artistiek leider van Insomnio, ensemble voor hedendaagse muziek, Idske Bakker noemt een cultuurfonds 'een interessante ontwikkeling voor de stad'. ,,Een cultuurfonds is geen vervanging van de subsidie'', benadrukt Bakker. ,,Ons pleidooi voor een groeiend cultuurbudget blijft overeind.''