Bedroefd Villa Vrede staat stil bij dood 18-jarige bezoeker: 'Dit doet zo'n pijn'

Op de plek waar woensdag de fatale steekpartij was, worden nu bloemen neergelegd en kaarsjes neergezet.

Bestuurslid Jannes Herman-Mostert zegt dat er gisteren en vanochtend geschokt en vol ongeloof is gereageerd op het overlijden van de 18-jarige asielzoeker. Vlak voor de deur van het Marcuscentrum aan de Wijnesteinlaan in Hoograven, waar Villa Vrede ruimte huurt om asielzoekers op te vangen, werd woensdag een vaste bezoeker van het centrum doodgestoken. De dader was ook een bekende van de opvang. Die persoon is nog voortvluchtig. De politie kent zijn identiteit wel, maar heeft de man nog niet opgespoord.

De deuren van het centrum staan vandaag open voor de vaste bezoekers en vele vrijwilligers om samen de fatale gebeurtenis te verwerken. De politie zegt inmiddels te weten dat de twee mannen een conflict hadden. ,,Toch was het een harde klap, niemand zag dit aankomen'', zegt Herman-Mostert. ,,Natuurlijk zijn er wel eens spanningen, maar geweld van deze aard had niemand verwacht. Ik wil ook niet gaan speculeren hoe dit kon gebeuren. We willen er nu zijn voor alle mensen die hier verdriet van hebben.''

Met status

Villa Vrede opende op 1 maart 2014 de deuren om, met hulp van vrijwilligers, een plek te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers, maar volgens Herman-Mostert komen er allerlei soorten vluchtelingen. ,,Er komen ook mensen die wel een status hebben. Vaak zitten er ook mensen bij die eigenlijk uitgeprocedeerd zijn, maar later alsnog mogen blijven.''

Belangrijkste werk van het centrum is volgens Herman-Mostert om mensen die naar Nederland gevlucht zijn, een beetje menswaardigheid te bieden. ,,Er wordt samen gekookt, mensen worden op weg geholpen, er zijn taallessen, maar ze houden ook samen de boel schoon. Ze slapen vaak in een daklozenopvang. Villa Vrede is een plek om op adem te komen.''

Volgens Herman-Mostert weten de vrijwilligers niet altijd van iedereen waar de bezoekers exact vandaan komen of waar ze precies slapen. ,,Ze worden hier in ieder geval goed begeleid en geholpen.''

Instituutje