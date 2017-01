Beeld van naakte Maria blikvanger in expositie

Een metershoog rood beeld van een uitdagende, geheel naakte Maria is de blikvanger in een nieuwe expositie in Museum Catharijneconvent, gewijd aan de moeder van Jezus. Op het beeld van beeldhouwster Elisabet Stienstra ‘Virgin of Mercy’ toont Maria met volle overgave haar borsten en geslacht.

Gastconservator Irene Constandse vindt het beeld niet provocerend. ,,Ik vind het prachtig. Er straalt kracht vanuit. Op de tentoonstelling willen we Maria vanuit verschillende perspectieven belichten.’’

Zelf zegt de Amsterdamse beeldhouwster dat het beeld van de naakte Maria teruggrijpt op middeleeuwse beeldjes van knielende vrouwen die hun benen wijd houden en hun geslachtsdeel tonen. Deze zogeheten Sheela-na-gigs dateren uit de middeleeuwen in Ierland en Engeland en hingen boven de deuren en ramen van kerken. De aanblik van het geslacht van de vrouw was beschermend en zorgde ervoor dat degene die ernaar keek onbevlekt de kerk in kon gaan. Veel van deze beeldjes verdwenen toen de kerk steeds meer onder invloed kwam te staan van Rome.

Facetten

De exibitionistische en ook sacrale houding van Virgin of Mercy past in een hedendaagse interpretatie van de moeder Gods. Museum Catharijneconvent wil met de voor het publiek op 10 februari opengaande expositie alle facetten van Maria tonen. Het is voor het eerst dat er in Nederland zo’n grote tentoonstelling aan Maria wordt gewijd, waarin haar hele levensverhaal aan bod komt: van oermoeder tot hemelse koningin.

In het werk van Elisabet Stienstra (50) staat de vrouw centraal. Vaak maakt ze levensgrote beelden. Zo is Virgin of Mercy 1.96 meter hoog. De lichaamstaal van de naakte Maria komt daardoor beter tot zijn recht. Volgens Stienstra zou het beeld niet door een man gemaakt kunnen worden omdat een vrouwelijke kunstenaar anders kijkt. ‘Vrouwen hebben allemaal weleens zo voor de spiegel gestaan’, zegt in een recent interview met Irene Constandse. ‘Ik vind het belangrijk dat ze een bepaald soort kracht uitstraalt, geen kwetsbaarheid.’ Het beeld is rood gekleurd, omdat bij de Etrusken de mannen zich rood verfden voordat ze op jacht gingen. Dat gaf een sacrale kracht.

Inspiratie