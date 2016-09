Behzad R. wilde zich aansluiten bij IS

Vrije voeten

Zijn advocaat Xander Sijmons bevestigt dat zijn cliënt zich woensdag bij de rechter moet melden, maar wil inhoudelijk niets over de zaak zeggen. R. is op vrije voeten. Onduidelijk is of hij woensdag bij de zitting aanwezig zal zijn.



R., die van Iraanse afkomst is en met zijn ouders om economische redenen naar Nederland kwam, is al jaren actief op social media. Via die accounts prees hij regelmatig IS. Ook liet hij daar weten de onthoofdingen van onder andere de Britse hulpverlener Alan Henning te prijzen.