Bekende Utrechters slaan handen ineen voor huismus

,,Ik woon in een fijne straat met ongelooflijk veel verschillende vogels'', vertelt Van Rossem, één van de ambassadeurs, in een video op de Facebookpagina van Huismus030. ,,Ik heb ze wel eens geprobeerd te tellen, het zijn wel zestien verschillende vogels. Maar er is één prominente soort die ontbreekt en dat is de mus." In Wageningen, waar hij opgroeide, was de huismus prominent aanwezig in zijn straat. ,,Dat geeft een bepaald geluid, het getjilp van mussen. Het is een gelukzaligmakend geluid."