Bekende Utrechters

Kyteman

Ik denk dat de charme van Utrecht is dat mensen de BN'ers in de stad doorgaans met rust laten. Simpelweg omdat er niet zo veel zijn als in Het Grote Amsterdam, waar de hysterie rond rode lopers en celebrityparty's groter is. Sterker: in Utrecht herken ik de meeste BN'ers niet eens - ik ben er niet op ingesteld. Ik zou Kyteman zo in de supermarkt kunnen vragen of hij het potje rode kool op het bovenste schap voor me wil pakken, zonder te weten wie hij is.



En als BN'ers dan tóch worden herkend in onze stad, dan hoop ik dat Utrechters niet zo reageren als de panische moeder in het Parkcafé. Nee, ik wens dat ze zich zo gedragen zoals mijn vriendinnen laatst deden, toevalligerwijs óók in het Parkcafé.



Utrecht op z'n kneuterigst: Vriendin A, fluisterend: ,,Hé, die man die aan de overkant loopt, met dat grijze, onverzorgde haar. Wie is dat ook alweer?" Vriendin B: ,,Oh, hij! Die van Voetbal International." Vriendin A: ,,Ja! Johan Derksen!" En ze kijken gebiologeerd hoe Maarten van Rossem de straat uit loopt.