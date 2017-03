Bekijk hier alle uitslagen per gemeente in de regio

D66 is de winnaar in de stad Utrecht, met 22%. GroenLinks volgt met 20%, voor de VVD met 17%. PVV 7%, PvdA 6%, CDA 6%, Sp 5%, PvdD 5%, DENK 5%, CU 3%, 50PLUS 1%, FvD 1%, PP 1%.



De PvdA gaat ook in Veenendaal hard onderuit. De partij is daar de tiende partij, met 3,1%. De VVD is het grootst, voor het CDA en CU.



In Wijk bij Duurstede is de VVD de winnaar met 25,1%. De PVV komt tot iets meer dan de helft van dat aantal (13,2%), voor CDA met 12,7%.



In IJsselstein houdt de VVD de koppositie, met 26,8%. De nummer twee is D66 met 13,9%, vlak voor PVV (13%).



In Zeist is GroenLinks de grote winnaar van de verkiezingen. De partij is met 11,6 procent de derde fractie geworden, achter D66 en VVD. Deze laatste blijft ondanks een verlies de grootste.



Ook in Leusden is de VVD de grootste geworden: 26,4%. CDA werd tweede met 14,8%. D66 werd nipt derde met 14,6%. GroenLinks werd vierde (8,9%) en PVV vijfde (7,5%).



In Scherpenzeel is de VVD de grootste met 22,6 procent. Ook hier leveren de liberalen flink in ten opzichte van 2012, toen de partij 32,8 procent van de stemmen kreeg. De SGP werd tweede met 20,4% en blijft nagenoeg gelijk. Het CDA wint en gaat van 11% in 2012 naar 16,9%. De PVV werd vierde met 11,4%. De ChristenUnie kreeg 9%.



In Houten is de VVD de grootste geworden met 25,1%. D6 is de tweede partij met 14.6% en ook hier verliest de PvdA: 5.5%.



In Culemborg is de VVD opnieuw de grootste geworden. PVV klimt op naar de tweede plek. Zoals verwacht maakt de PvdA een vrije val. De VVD moet weliswaar inleveren, maar blijft met 20.9% soeverein de grootste. PVV groeit licht en wordt met 13.1% de twee partij. De PvdA, in 2012 nog nipt de tweede, zakt weg naar 6.5% CDA wint en komt uit op 9.4%, DENK scoort 4.2% van de stemmen. De opkomst in Culemborg is 84.1%.



VVD blijft de grootste partij in Stichtse Vecht (28%). D66 (13.8%) en PVV (12.7%) en CDA (11.5%) volgen op flinke afstand. PvdA volgt het landelijke beeld en valt van 20.1% naar 5.1%. GroenLinks wint flink en komt uit op 7.8%



In de voorlopige uitslag van Baarn komt VVD ook uit de bus als veruit de grootste: 27,9 procent van de stemmen. D66 wordt tweede met 15,1 procent, CDa derde (11,1%), PVV vierde (9,6%), GroenLinks vijfde (8,9%).



In Rhenen is de VVD ondanks verlies met 20 procent van de stemmen de grootste partij gebleven. De SGP wordt de tweede partij, op de voet gevolgd door de PVV. In Rhenen is ook de PvdA de grote verliezer: de sociaal-democraten haalden slechts 4,5 procent van de stemmen. Dat was in 2012 nog 16,8 procent. Ook was er winst voor CDA, GroenLinks en ChristenUnie en SP.



In Lopik heeft de VVD gewonnen, vlak voor CDA en PVV. Van oudsher wint de christelijk-democratische partij vaak in Lopik.



Ook Amersfoort heeft een uitslag: de VVD wint ook hier, ruim voor D66. De andere partijen komen niet aan de tien procent. VVD 21,2%, PvdA 5,6%, PVV 9,1%, SP 7% CDA 9,8%, D66 15,3%, GroenLinks 12%, ChristenUnie 6,9%.



In Bunschoten gaat de vlag uit bij de ChristenUnie: zij winnen, net voor het CDA. VVD en PVV volgen op afstand.



De VVD blijft de grootste partij in De Ronde Venen met 32,9% van de stemmen. Opmerkelijk is de krimp van de PvdA, van 14,8% van de stemmen in 2012 naar 4,2% in 2017. Ook landelijk is die daling te zien. Het CDA is gegroeid van 9,1% naar 13,8% van de stemmen. D66 is de derde grootste partij met 12% van de stemmen, gevolgd door de PVV met 11,5% .



In Vianen is PVV de tweede partij geworden, na winnaar VVD. De liberalen verloren terrein ten opzichte van 2012 en eindigden op 23% van de stemmen. PVV volgt met 15.6 %. Derde is CDA (13.4%), daarna komt D66 (10.9 %). PvdA maakt een grote val van 22.3% naar 5.8%.



De VVD wordt met afstand de grootste in Eemnes: 31,4 procent. Het CDA wordt tweede met 13,2 procent. D66 derde met 13,1 procent, PVV viwerde met 10,5 procent en GroenLinks vijfde met 6,2 procent.



In Bunnik wint de VVD. D66 eindigt als tweede, voor GroenLinks, PVV en de Pvda.



Het CDA is in Renswoude de grootste winnaar met 21,7 procent van de stemmen (was in 2012 16,8 procent). De VVD komt tot 20,6 procent. In 2012 was dit nog 37,2 procent. Ook winst voor de PVV, Groenlinks en D66.