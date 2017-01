Beladen wedstrijd FC Utrecht-Ajax staat op scherp

Dun koordje

Supporterscoördinator Robert Junier is één van de mensen die zich daar vanuit FC Utrecht mee bezighoudt. ,,We kunnen als club niet worden afgerekend op alle maatschappelijke problemen en ze ook niet oplossen, maar we hebben wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid de mensen in ons stadion te overtuigen tot positieve ondersteuning van de eigen club. Jammer genoeg is het een wedstrijd waar je nooit 100 procent de controle over hebt. Je loopt te allen tijde op een dun koordje.''



Junier is tevreden 'als iedereen zondagavond met een tevreden gevoel terug thuis op de bank ploft'. ,,En ik op Studio Sport een mooie samenvatting kan zien van een wedstrijd vol passie en gezonde strijd. FC Utrecht zit momenteel in de lift. Er is ons alles aan gelegen dat zo te houden."