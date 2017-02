Belgische vrachtwagen rijdt zich vast bij Haarrijnseplas

Houten ergert zich aan hondenpoep en krijgt gratis poepzakjes

31 januari De ergernis over hondenpoep is in Houten nog niet beteugeld. De opruimplicht wordt veel beter nageleefd dan tien jaar geleden. Toch hebben veel Houtenaren het idee dat hondenpoep op straat en in de groenzones juist vaker voorkomt.