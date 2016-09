Besluit rechter: zaak Behzad R. (26) gaat over vier weken verder

De rechtbank boog zich vanmiddag over het verzoek van de advocaat van Behzad R. om de zaak met vier weken uit te stellen. De vervolgzitting vindt in november plaats.



Volgens de officier van justitie was er in Syrië iemand die 'instond' voor de komst van Behzad R. Diegene was een persoon van IS.



Behzad R. was vandaag ook aanwezig, hij droeg een enkelband. Na het besluit van de rechter kwam Behzad R. zelf ook nog even aan het woord. Hij vertelde dat het goed met hem gaat en dat hij werk heeft.



Vertrek naar Syrië

De Utrechter zou vliegtickets hebben aangeschaft om de reis naar het door IS bestuurde kalifaat te kunnen maken. Ook zou hij contant geld en koffers met kleding klaar hebben gehad om te vertrekken.



Bovendien had hij volgens justitie contact met IS-strijders die al in Syrië verblijven. Hem wordt bovendien verweten extremistisch gedachtegoed te hebben en zich positief te hebben uitgelaten over onthoofdingen door IS.