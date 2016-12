Beste oliebollen worden gemaakt in Utrecht

Bakker Jeroen Brokking staat zelfs met twee oliebollen in de top van het bollenklassement. Met de Brokking-bol won hij de tweede prijs en de bol van zijn compagnon Bakker Roel werd als achtste getest.



,,Drie jaar geleden zijn we gefuseerd'', legt Brokking uit. ,,Mijn compagnon Patrick Roelofs is meer de winkelmanager, ik de bakker. Voor bakker Roel heb ik het recept gebruikt van twee jaar geleden. Toen wonnen we de Oliebollentest. Die bol heb ik iets veranderd. Voor mijn bakkerij heb ik een ander recept gebruikt. Wat dat is, vertel ik niet. Dat is geheim. Ik vind het wel heel erg gaaf dat mijn twee bollen zo hoog scoren.''



,,In het begin heb ik ooit eens een beetje cognac in het beslag gedaan'', vervolgt Brokking. ,,Daar werd ik direct op afgerekend. Een rare nasmaak maakte de jury er van.''



Omzet

Voor Brokking is een topklassering in de AD Oliebollentest erg belangrijk. Zijn omzet stijgt aanzienlijk met een plaats in de top. Gisteren verkocht hij er al zo'n 4000 in IJsselstein. Hij hoopt dit jaar de grens van 200.000 stuks te passeren.



,,Twee jaar geleden verkochten we met die eerste plaaats 160.000 oliebollen. In de laatste dagen bakken we 24 uur per dag oliebollen. Die gaan naar de zeven winkels in de regio en naar derden, zoals bijvoorbeeld regionale supermarkten die graag mijn oliebollen willen verkopen.''