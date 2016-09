Bestelbus uitgebrand in Kanaleneiland

De brandweer heeft de brand snel geblust, maar de bestelbus is rijp voor de sloop. De politie onderzoekt de brand.



In de nacht van vrijdag op zaterdag brandde ook al een auto uit op het Attleeplantsoen. Verderop in de Ceylonlaan vatten diezelfde nacht ook een busje en een auto vlam. Een naastgelegen bedrijfspand raakte beschadigd.