Bestuurster loopt nat pak op in 't Goy

Column Een inbreker die voor een goed humeur zorgt

8:29 President Frank Underwood, de machiavellistische hoofdpersoon uit de Netflix-serie House of Cards, is terug. Sinds gisteren staat het complete vijfde seizoen online. Een seizoen geleden was dat nog aanleiding om per ommegaande met enkele dagrantsoenen op de bank plaats te nemen, teneinde alle dertien afleveringen er in recordtempo doorheen te bingen.