Bestuursvoorzitter Warande op een zijspoor gezet

Dat is gelukt, maar de cliëntendossiers, met daarin beschreven wat de bewoners nodig hebben en krijgen, bleken eerder dit jaar op wooncentrum De Loericker Stee in Houten nog niet op orde. Zo kwam het daar voor dat er bij een cliënt een slikprobleem beschreven was, zonder dat dat gediagnosticeerd was door een arts of logopedist. Of er stond in het zogenaamde zorgleefplan van een cliënt dat zij niet graag alleen was, terwijl dat in het actieplan niet was verwerkt. De inspectie zag haar tijdens een ronde toch alleen zitten in een apart deel van de huiskamer.