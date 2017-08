Betonblokken tegen indringers voor deur Hoog Catharijne illegaal en onnodig

Eigenaar Klépierre van het winkelcentrum plaatste de obstakels voor de twee ingangen van Hoog Catharijne als 'preventieve maatregel', die volgens woordvoerder Eva Lambooij sinds dit jaar 'standaard' is bij het Franse vastgoedconcern.

Op de vraag waartoe de blokken nu precies een voorzorgsmaatregel zijn, wil Lambooij niet ingaan. ,,We zijn al een tijdje in gesprek met de gemeente Utrecht over beschermende maatregelen. Dit is een tijdelijke preventieve maatregel.''

Geen signalen

Een concrete aanleiding is er volgens haar niet, evenmin een verband met de recente aanslag in Barcelona. Er zijn ook geen signalen binnengekomen over concrete dreiging, verzekert ze.

Het geduld van Klépierre met de gemeente was kennelijk op. Daarom neemt het nu zelf maatregelen. De betonblokken zijn exact langs de perceelsgrens op het terrein van Hoog Catharijne geplaatst.

Volgens de gemeente Utrecht zijn de betonblokken illegaal. Ze staan volgens woordvoerder Jennifer Felix weliswaar op terrein van het winkelcentrum, maar zijn wel vergunningplichtig. ,,En Klépierre heeft geen vergunning aangevraagd. We gaan daar op korte termijn met ze over in gesprek.'' Of de blokken mogen blijven staan, wordt na dat gesprek beslist.

Terroristische aanslagen

Het dreigingsniveau voor terroristische aanslagen geeft volgens woordvoerder Felix geen aanleiding tot het nemen van dit soort maatregelen. ,,Daarover staan we in nauw contact met politie , NCTV en AIVD''. De dreiging van een aanslag in Nederland bevindt zich al enkele jaren op niveau vier op een schaal van vijf. Dat betekent dat er rekening gehouden moet worden met een aanslag, maar dat er geen concrete aanwijzingen voor zijn.