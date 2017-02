Betrokkenen dodelijke crash vrijgelaten

VideoDe drie vrouwen die in de nacht van vrijdag op zaterdag werden aangehouden na een dodelijke crash op de Utrechtsestraatweg in Nieuwegein, zijn vrijgelaten. Dat meldt de politie.

Bij het ongeluk kwam een 23-jarige man uit Utrecht om het leven. Hij kwam onder een geparkeerde auto terecht, die werd aangereden door een andere auto. In die auto zaten drie vrouwen van 16, 19 en 21 jaar, allemaal afkomstig uit Den Bosch. Het drietal is zaterdag verhoord en in de loop van de dag heengezonden. De politie kon niet melden of ze nog worden verdacht, maar stelt dat 'hun betrokkenheid later wordt onderzocht'. Over de exacte toedracht van de crash is nog geen duidelijkheid.

Vermoedelijk reed de zwarte auto met daarin de drie vrouwen met zeer hoge snelheid door een bocht. De auto raakte van de weg en raakte meerdere auto's die aan de andere kant van de weg geparkeerd stonden. Onder een van de geparkeerde auto’s kwam de 23-jarige Utrechter terecht, die ter plekke overleed. De politie weet nog niet precies hoe dat gebeurde en is op zoek naar getuigen. De recherche sluit evenmin uit dat er meerdere personen in de gecrashte auto hebben gezeten. Er werd enige tijd gezocht naar een 21-jarige man met een Noord-Afrikaans uiterlijk, die mogelijk ook in de auto zat.

Woordvoerder Jacqueline van Houten van de politie kan niet bevestigen dat het slachtoffer uit de auto is geslingerd. In de buurt gaat het verhaal dat een getuige, die achter de gecrashte auto reed, dat gezien zou hebben. ,,Dat is nog onduidelijk. Daar doen we nu onderzoek naar.’’ Ze beaamt dat de drie aangehouden vrouwen meer zouden kunnen vertellen, ,,maar dat zegt niet dat hun getuigenis het verhaal compleet maakt. Bovendien zijn ze aangehouden en willen ze misschien niet eens een verklaring afleggen.’’ Ook op andere geruchten wil de politie niet reageren. ,,We willen ons houden aan de feiten.’’

Een getuige zegt dat hij hoorde dat een van hen 'zie je wel, ik zei het je toch' riep. Ook merkte hij op dat een deel van inzittenden de plek van het ongeluk vrijwel direct verliet. Een buurtbewoner rende direct naar de man onder de auto. Het werd snel duidelijk dat het slachtoffer was overleden.

Quote De auto kwam voorbij vliegen. Hij reed zeker veel te hard. Getuige Twee jongens van 18 en 19 die vlakbij de ongeluksplek bij een huis stonden, hoorden een piepend geluid. ,,De auto kwam voorbij vliegen. Hij reed zeker veel te hard. Daarna was er een enorme klap.'' Volgens de jongens wordt er vaker hard gereden, maar gebeuren er weinig ongelukken. Omwonenden suggereren dat er wellicht sprake is geweest van een straatrace, omdat de auto drie andere achter elkaar geparkeerde auto's geramd heeft. De auto die de botsing veroorzaakte was volgens buurtbewoners een BMW.

Clarion Wegerif woont pal tegenover de plek van het ongeluk. ,,Het was een afschuwelijke klap. En daarna hoorden we meteen gekerm. Dat zal die man zijn geweest die om het leven is gekomen. We zijn echt vreselijk geschrokken.’’ Volgens Clarion zaten in de auto meerdere vrouwen die wegliepen, maar wel door de politie zijn aangehouden en sloeg een man op de vlucht.

Bij het ongeluk werden drie geparkeerde auto’s geraakt. Van de Volkswagen Golf van Ahlam (27), die op een van de woonboten woont langs de Utrechtsestraatweg is weinig meer over. ,,Die is total loss’’, zegt ze. De crahsende auto moet de hare met een enorme klap hebben geraakt, want haar auto was een flink stuk opzij geschoven. Ahlam realiseert zich dat als haar Volkswagen er niet had gestaan, dat de verongelukte auto dan misschien wel op haar boot was beland. ,,Het is ‘crazy’’’, zegt ze half in het Engels en half in het Nederlands. ,,Ik heb zoiets nog nooit gezien.’’ Ze is verzekerd, maar vreest er financieel toch op toe te leggen als ze een andere auto moet kopen. ,,We zien het wel’’, zegt ze berustend.

Ook de auto van haar buurman, ook een bewoner van een van de woonboten, is helemaal vernield. De buurman, die liever anoniem blijft, is nog steeds verbaasd over de kracht van de botsing met zijn wagen, een lease-auto. ,,Die Mitsubishi Outlander van ons weegt 1.800 kilo en die is zes meter van zijn plek geduwd door de Golf van mijn buurvrouw, nadat die geraakt was.’’ Hij is behoorlijk geschokt door het ongeval. ,,Heel naar. Dat zijn geen fijne dingen op zaterdagochtend.’’

Betrokken omwonenden zijn zaterdagmiddag bloemen komen leggen op de plek waar het ongeluk plaatsvond.